Trekking
LIGA PROFESIONAL
San Salvador de Jujuy
Municipalidad de San Salvador de Jujuy
Ministerio de Salud de Jujuy
PRIMERA NACIONAL
Humahuaca
Monterrico
femicidio de Tamara Soledad Fierro
PALPALÁ
Cámara de Diputados

Frente Jujuy Crece presidirá 8 de las 15 comisiones

Posee aquellas donde se estudiarán los temas principales.

Daniel Salas
Martes, 10 de marzo de 2026 23:10
Presidente | Ramón Neyra comandará la Comisión de Trabajo y Seguridad social en Diputados.

En la Cámara de Diputados ya están definidas las presidencias de las quince comisiones permanentes donde se estudian los diferentes proyectos, se dice que hoy se darán a conocer, aunque ayer ya circulaban los nombres.

El bloque del Frente Jujuy Crece presidirá 8 de las 15 y entre ellas están las principales donde llegarán los temas más delicados y por donde pasará la gestión del Ejecutivo provincial.

Gisel Bravo presidirá la Comisión de Asuntos institucionales; Adriano Morone, Legislación general; Guido Luna, Finanzas; Omar Gutiérrez, Salud pública; María Ferrín, Educación; Ramón Neyra, Trabajo y Seguridad; Iván Poncio, Ambiente; y Mariela Ortiz, Cultura y Turismo.

Varias de ellas el bloque oficialista ya venía presidiendo, por lo que este año las mantiene, y una decisión acertada fue nombrar al diputado de extracción gremial, Neyra en la Comisión de Trabajo y Seguridad social.

Las restantes comisiones son: Asuntos sociales, Economía, Obras y Servicios públicos, Derechos humanos, Pueblos indígenas, Transporte y comunicaciones, y de Igualdad de oportunidades con perspectiva de género.

 

