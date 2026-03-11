Ingresaron a un depósito y robaron mercadería

Sospechosos irrumpieron en un depósito de mercadería y se llevaron productos valuados en 800 mil pesos en la localidad de Monterrico.

Tras la denuncia, la Brigada de Investigaciones de El Carmen concurrió al lugar para inspeccionarlo y analizó las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona para poder individualizar a los responsables del delito que habría sido cometido en horas de la madrugada.

El ilícito ocurrió días pasados y fue advertido por la mañana cuando llegaron los empleados de un depósito de mercadería comestible ubicado en inmediaciones de la esquina de las calles 19 de Abril y Belgrano, en la mencionada localidad.

Fue entonces que al ser detectado el faltante de lo almacenado, los trabajadores primero se comunicaron con el dueño del lugar para anoticiarlo del hecho. Tras esto, el hombre se dirigió a la Seccional 29° para realizar la denuncia correspondiente.

Luego, por disposición del ayudante fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA) integrantes de la Brigada de Investigaciones de El Carmen se constituyeron en el escenario del hecho. Allí, inspeccionaron las instalaciones del depósito y solicitaron las imágenes de las cámaras de seguridad del sector para individualizar a los responsables del robo.

Por último, las actuaciones complementarias quedaron a cargo de los uniformados de la dependencia policial local.