Escolares primarios recibieron kits de manos de Paniagua

La intendente de Humahuaca, Karina Paniagua benefició a más de 400 niños con kits escolares en el inicio del ciclo lectivo, la entrega la realizó durante la actividad que denominó Volviendo a la escuela, a la cual asistieron los escolares junto a sus padres.

En el Salón del Bicentenario la Secretaría de Acción social y Deportes organizó una jornada solidaria e informativa en la cual intervinieron estudiantes primarios de los diferentes sectores barriales, quienes se llevaron un kit conteniendo cuadernos, lápices, sacapuntas, calculadoras, guardapolvo, mochilas, medias y otros elementos para sus estudios.

Paralelamente se brindó corte de cabello gratuito a cargo del grupo Villanos barbería (integrado por Luis Donaire, Renato Iñiguez y Nicolás González), además se difundió la función del CDI Patitas tiernas, asesoramiento sobre el Begu, la Oficina de empleo brindó información sobre el Progresar y becas estudiantiles; y el emprendimiento Gimalú ofreció indumentaria y accesorios.

Para beneficiar a la mayor cantidad de la niñez estudiantil, Paniagua anunció que recorrerá las comunidades del interior repartiendo los kits escolares que adquirió con recursos propios del municipio. La iniciativa busca asegurar que cada niño cuente con los materiales necesarios para potenciar sus aprendizajes en el inicio del ciclo lectivo.

De esta manera la intendencia benefició a los alumnos de las escuelas públicas, la iniciativa tuvo como objetivo que los niños comiencen el ciclo lectivo con todos los elementos necesarios para garantizar su derecho a la educación.