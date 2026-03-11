La condena a un encubridor dejará sentado precedente

El veredicto por el femicidio de la joven madre de Fraile Pintado,Tamara Soledad Fierro (29), ha dejado en la comunidad jujeña una mezcla de alivio por la prisión perpetua de Jairo Guerrero, condenado luego de ser hallado autor material del crimen y a la vez, una profunda indignación por la condena de cinco años a su primo, Esteban Pérez, luego de ser hallado autor penalmente responsable del delito de "encubrimiento agravado por tratarse de delito especialmente grave".

Sin embargo, detrás de esos números que parecen "escasos" ante tanto dolor, se libró una batalla legal sin precedentes en la provincia de Jujuy.

Para que la sociedad no juzgue desde el vacío o el odio, es imperativo entender que la Justicia tuvo que derribar un muro legal histórico para que hoy el encubridor no camine libre.

"Excusa absolutoria"

Como bien lo expresaron los funcionarios judiciales, el Código Procesal Penal de la Nación Argentina (Art. 277, inc. 4) protege históricamente a los familiares directos. Esta norma establece que un padre, un hijo o un primo no pueden ser castigados por ayudar a eludir la Justicia a un pariente. Es lo que se conoce como "excusa absolutoria". Bajo la letra fría de la ley nacional, uno de los tres imputados, Esteban Pérez, debería haber sido absuelto.

No obstante, en un movimiento inédito para la jurisprudencia jujeña, la Fiscalía solicitó la Inconstitucionalidad de este beneficio legal. Así fue que el Tribunal con Función de Juicio integrado por los jueces Pamela de las Cruces, Alejandro Gloss y Juan Cabezas Hametti, por mayoría, hizo lugar a este pedido inédito, entendiendo que el vínculo de sangre no es una licencia para encubrir el horror de un femicidio y el desmembramiento de una mujer y deshacerse de sus restos en un microbasural, realizando varios focos de incendio.

Gracias a esta audacia técnica, se logró una condena de cinco años, rozando el máximo legal de seis años previsto para la figura de encubrimiento.

La absolución

HALLAZGO | EN ESTE SECTOR FUERON ENCONTRADOS LOS RESTOS DE TAMARA FIERRO.

Otro punto que generó malestar en la sociedad ramaleña,fue la absolución de Maximiliano López. Según las declaraciones oficiales y las pruebas secuestradas (incluyendo teléfonos celulares), no se pudo acreditar que López supiera a qué se dirigía Guerrero.

Según los elementos de pruebas que fueron incorporados al expediente judicial, su participación fue secundaria, solo realizó un traslado en vehículo desde Calilegua a Fraile Pintado a pedido de su primo, sin participar en la limpieza de la escena, el traslado de los restos en la carretilla ni la quema del cuerpo. La Justicia se basó en pruebas concretas, y en su caso, no las hubo para incriminarlo en el horror posterior.

El valor del trabajo

Es justo reconocer que la condena a Jairo "Diego Castro" Guerrero y su cómplice llegó en menos de diez meses. El equipo del Ministerio Público de la Acusación (MPA), encabezado por el fiscal regional José Alfredo Blanco, el ayudante fiscal de Fraile Pintado Mariano Medina, Brigada de Investigaciones de Libertador General San Martín, debieron trabajar bajo la presión y la furia de una sociedad herida mientras realizaban los intensos rastrillajes que permitieron hallar a Tamara. Posterior al hallazgo de los restos, la labor de investigación efectuada por el fiscal Ernesto Lian Resúa, quien estuvo a cargo del juicio.

Esta sentencia no solo castiga al autor material con la máxima pena, sino que marca un precedente: en Jujuy, a partir de hoy, encubrir un femicidio tiene consecuencias, incluso si el encubridor es de la familia.

Sobre los hechos

El femicidio de Tamara Fierro ocurrió en la localidad de Fraile Pintado, el 24 de mayo del año pasado, aproximadamente a las 8.42, cuando la joven llegó en su motovehículo a la vivienda donde reside el Guerrero, donde consumieron bebidas alcohólicas. En ese lugar Guerrero atacó violentamente a Tamara Fierro hasta darle muerte, dejando su cuerpo oculto en el interior de la habitación.