Tenía pedido de captura y fue detenido en la vía pública

Un hombre que era intensamente buscado por los efectivos de la Brigada de Investigaciones, por una causa de violencia de género, fue detenido por los efectivos policiales, luego de intentar darse a la fuga ante la presencia de los mismos.

Según el informe policial, el inculpado de 29 años intentaba ingresar a viviendas con fines aparentes de robo.

Según las fuentes que fueron consultadas por nuestro diario, el hecho se registró la tarde del lunes pasado, en la intersección de las calles León y Yavi del barrio San José de la ciudad de Palpalá.

En esas circunstancias, los efectivos del Grupo Dinámico de Prevención del Delito "Zorros", dependiente del Centro de Gestión para la Seguridad Ciudadana de la UR8 de Palpalá, realizaba recorridos preventivos por la zona mencionada e individualizó a un sujeto que merodeaba los domicilios de la zona, con intenciones de robo y al percatarse que fue visto, intentó darse a la fuga.

Tras darle la voz de alto y acreditar la identidad policial con las credenciales correspondientes, se procedió a la identificación del individuo, quien no pudo justificar su permanencia en el lugar.

Al realizar la consulta de datos con el sistema del Ciac y el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (Sifcop), se pudo establecer que el sospechoso de 29 años, registraba una solicitud de paradero por comparendo vigente, vinculada a una causa en la Fiscalía Especializada en Violencia de Género.

Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó al Juzgado de Control de Violencia de Género, la inmediata detención del protagonista.

El hombre era requerido por un hecho en un contexto de violencia de género que había protagonizado meses atrás y desde entonces permanecía prófugo.

Ante esta situación, se procedió a la colocación de los elementos de sujeción y tras una requisa superficial, el sujeto fue trasladado por el móvil Jaguar 3 hacia la Seccional 47º del barrio Paso de Jama de la ciudad siderúrgica, donde quedó a disposición de las autoridades judiciales competentes para las actuaciones de rigor.