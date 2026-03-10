El municipio de Maimará homenajeó a las mujeres

Durante la Feria 8M realizada el pasado sábado la municipalidad de Maimará homenajeó a vecinas del pueblo al conmemorarse el Día Internacional de la Mujer. Emprendedoras de distintos rubros como tejidos, gastronomía, costura, peluquería, artesanías, pastelería y panadería artesanal fueron destacadas.

En la plaza central del pueblo la Dirección de la Mujer, género y diversidad sexual, desarrolló la muestra y el acto conmemorativo que estuvo encabezado por la intendente Susana Prieto y la presidente del Consejo Provincial de la Mujer e igualdad de género, Lourdes Navarro.

Con ellas estuvo el presidente del Concejo Deliberante, Raúl Farfán; la edil Mirta Gutiérrez; integrantes de la Red de Vecinas de la provincia; el equipo de APS del hospital de Maimará (que realizó controles básicos de salud) y demás representantes de la comunidad.

La directora de la Mujer, Gabriela Méndez dispuso también en el espacio público juegos para los niños, el dictado de clases de gimnasia, un espectáculo folclórico, baile y sorteo de numerosos regalos para todas las mujeres presentes.