Cansancio invisible: cuando vivir se vuelve “demasiado”

¿Sentís que el año escolar apenas despegó y vos ya estás pidiendo pista para aterrizar? No sos la única persona. En los consultorios, en las conversaciones de café, en las colas del supermercado o en la puerta de las escuelas se repite la misma frase: "No doy más". Hay un agotamiento que no se cura durmiendo ocho horas; es un peso que se lleva en los hombros, en la nuca y, sobre todo, en el alma. No siempre viene de una tragedia. A veces llega en silencio, acumulándose en pequeñas gotas de preocupación diaria.

¿Te resuena alguna de estas situaciones? Llegar a casa, mirar la lista de tareas de la escuela de los chicos o las cuentas por pagar y sentir ganas de llorar sin un motivo "grave". Sentir que corrés todo el día pero que, al final de la jornada, no llegaste a ningún lado. Esa sensación de que "el cuerpo está, pero la cabeza se quedó en pausa".

La sociedad del rendimiento. Como decía el filósofo Byung-Chul Han, vivimos en la sociedad del rendimiento, donde nos autoexplotamos creyendo que somos libres. A veces no estamos cansados de trabajar; estamos cansados de sostener. Sostener la apariencia de que podemos con todo. Sostener la incertidumbre económica que nos quema por dentro. Sostener vínculos, familias, responsabilidades y expectativas. Muchas personas sienten que si dejan de sostener por un momento, todo se derrumba. Y ese peso invisible termina pasando factura.

La neurobiología del "no puedo más". Desde la ciencia, lo que sentimos tiene nombre: estrés crónico. Cuando percibimos amenazas constantes -como la incertidumbre económica, la presión social o el miedo al futuro- el cerebro activa la amígdala, la región encargada de detectar peligro, y libera cortisol, la hormona del estrés. Cuando este sistema permanece encendido demasiado tiempo, el cuerpo entra en estado de alerta permanente. El resultado es conocido por muchos: cansancio constante, dificultad para concentrarse, insomnio, irritabilidad, sensación de vacío. El miedo no es solo una emoción; es un gran consumidor de energía.

¿El miedo es una puerta que nos abre a la precaución o una jaula que nos encierra en la parálisis? Hoy, el miedo social muchas veces funciona como jaula. Y vivir dentro de una jaula mental agota más que subir el cerro caminando.

El peso de "no ser suficiente". Otra fuente silenciosa de agotamiento es la sensación de insuficiencia. ¿Por qué nos sentimos así? El espejo de las redes. Nos comparamos con vidas editadas. Instagram muestra escenarios, no los bastidores. La cultura del rendimiento. En un mundo que premia el hacer, el simple ser parece poco.

Las lealtades invisibles. Desde las Constelaciones Familiares, a veces nuestro cansancio expresa algo más profundo: una forma inconsciente de decir "yo también cargo con el dolor de mi historia familiar". Cargamos mochilas sistémicas por amor ciego, creyendo que si sufrimos o nos agotamos pertenecemos más a nuestro clan.

¿Qué nos devuelve la energía? Primero, una distinción simple pero poderosa: Descansar no es lo mismo que parar. Parar es detener la actividad. Descansar es recuperar el equilibrio. Muchas veces creemos que descansar es simplemente dormir, pero el descanso es algo más profundo que cerrar los ojos durante algunas horas. El verdadero descanso ocurre cuando el sistema nervioso sale del estado de alerta permanente y entra en un estado de calma y reparación. Se puede dormir ocho horas y aun así despertarse agotado. Porque el cuerpo puede estar acostado, pero la mente sigue corriendo listas de pendientes, preocupaciones económicas, conversaciones imaginarias o miedos sobre el futuro. En ese estado, el cerebro no descansa realmente. Desde la neurociencia sabemos que el descanso verdadero ocurre cuando el sistema nervioso activa el modo parasimpático, el sistema encargado de la recuperación, la digestión, la reparación celular y la regulación emocional. Para que esto suceda, no basta con dormir: hace falta seguridad interna.

Descansar también es poder bajar la guardia. Es sentir, aunque sea por momentos, que no todo depende de nosotros. Es elegir confiar un poco más en la vida. Es permitir que el cuerpo suelte la tensión que viene acumulando desde hace semanas o meses. Por eso, a veces el descanso aparece en lugares inesperados: en una conversación sincera, en una caminata lenta, en una respiración profunda o en esos cinco minutos en los que dejamos de intentar controlar todo. Dormir es una función biológica. Descansar es un acto de confianza.

Algunas claves simples pueden ayudarnos a recuperar energía: Volver al valor interno Tu valor no depende de tu productividad. Tu dignidad no se mide en logros. Habitar el vacío. Como decía Lacan, estamos hechos más de falta que de plenitud. No le temas al vacío: muchas veces es el lugar donde nace algo nuevo. Micro-pausas de presencia. La neurociencia muestra que incluso cinco minutos de respiración consciente pueden reducir significativamente el cortisol. A veces no necesitamos cambiar toda la vida. A veces necesitamos cinco minutos de presencia real.

Para reflexionar antes de dormir. Si hoy dejaras de hacer por un momento. . . ¿quién queda ahí debajo de todo ese ruido? ¿Te animás a ser insuficiente para el mundo, pero totalmente fiel a vos mismo? La vida no es una línea recta de éxito. Hay momentos de expansión. Hay momentos de repliegue. Si hoy estás en invierno, no te pidas flores. Pedite algo más humano: pedite discernimiento, compasión, respeto, amor.

(*) Psicóloga, Magíster en Salud Pública y Coach Ontológica (Aacop-Ficop 3903). Integro psicología, coaching, neurociencias, espiritualidad y arte para acompañar procesos de transformación en personas y organizaciones. Mi enfoque trabaja relaciones conscientes, bienestar emocional y liderazgo humano, con herramientas aplicables a la vida cotidiana y al mundo profesional.