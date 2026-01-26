ACTUALIZACIÓN. Paso Fronterizo de Jama reabre totalmente

El Complejo Fronterizo Integrado Jama, que conecta Chile y Argentina, fue habilitado en su totalidad a partir de esta tarde. El reporte oficial de la provincia de El Loa, emitido a las 15:00 de este 26 de enero, confirmó que el paso se encuentra operativo para el tránsito de turistas, particulares y transporte de carga.

Junto con Jama, los otros complejos fronterizos de la provincia también se reportan como habilitados, aunque con variaciones. Ollagüe atiende hasta las 18:30 para transporte de carga y 20:00 para vehículos particulares, mientras que Sico opera exclusivamente para transporte de carga hasta las 18:00. Hito Cajón y San Pedro de Atacama también se encuentran abiertos.

Las autoridades reiteraron una recomendación de máxima precaución para todos los conductores que planifiquen utilizar estas rutas, advirtiendo que la situación puede cambiar según la evolución del tiempo en la zona.