El riesgo país cerca de perforar los 500 puntos

El Riesgo País está a punto de perforar los 500 puntos, tras abrir este lunes a 516 puntos, 10 puntos por debajo del cierre del viernes.

Esta baja en el índice del JP Morgan, se da en un contexto de suba de los títulos públicos, que extiende el buen clima de la semana previa.

El MERVAL sube 0,3% y los ADRS en Nueva York operan con mayoría de alzas.

Los bonos soberanos en dólares progresaron en promedio un 1,1%, mientras que el índice de riesgo país descontaba unos 12 enteros, a los 514 puntos básicos. El indicador es el más bajo desde los 503 enteros del 12 de junio de 2018.

En la plaza local, los bonos soberanos en dólares suben hasta más de 1,5%, encabezados por el Bonar 2041. El podio lo completan el Global 2041 (+1,4%); y el Global 2035 (+1,3%).

“Los bonos soberanos argentinos reaccionan en forma positiva a esta dinámica y el riesgo país se encuentra en su valor mínimo desde 2018. La curva larga de títulos en dólares destaca por su desempeño superior respecto a los instrumentos de menor plazo”, reseñaron los analistas de Rava Bursátil.

Mientras que al cierre de la Bolsa porteña los índices de Wall Street negocian con alzas en un rango de 0,6% a 0,7%, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires se apuntó una suba de 1,2%, a 3.131.277 puntos.

“En materia de acciones, el índice Merval se acomodó por encima de los 2.000 puntos a la espera de un catalizador que le permita retornar a máximos”, resaltó Rava.

En los mercado de Nueva York sobresalían las subas en dólares de Banco Francés (+5%), IRSA (+3,5%) y Central Puerto (+3,3%).