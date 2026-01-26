El tiktoker más famoso del mundo vendió su imagen por millones de dólares

El ecosistema de la economía de los creadores ha alcanzado un nuevo techo financiero tras conocerse una de las operaciones más impactantes del mercado tecnológico reciente. Khaby Lame, el creador de contenido con mayor cantidad de seguidores en la plataforma TikTok, ha dejado de ser únicamente un fenómeno viral para transformarse en un activo corporativo de escala global. La firma norteamericana Rich Sparkle Holdings oficializó la adquisición de Step Distinctive Limited, la empresa encargada de gestionar la marca del influencer, por una cifra que asciende a los USD 975 millones.

Esta transacción posiciona al joven de origen senegalés-italiano dentro del portafolio de una compañía que cotiza en la bolsa de los Estados Unidos. La estrategia de los nuevos propietarios apunta a consolidar un sistema de monetización masiva que integre la tecnología, el comercio electrónico y el entretenimiento a nivel mundial.

Un aspecto revolucionario de este acuerdo es la inclusión de herramientas tecnológicas de última generación para potenciar la imagen del influencer. El contrato estipula el desarrollo de un "gemelo digital de inteligencia artificial" de Khaby Lame. Mediante esta autorización, la empresa podrá emplear su voz, su apariencia física y sus gestos característicos para crear versiones virtuales.

El propósito de este avatar digital es ambicioso: generar material audiovisual en diversos idiomas y liderar transmisiones de ventas en vivo de manera ininterrumpida, operando en múltiples franjas horarias simultáneamente. Desde la firma compradora señalaron que buscan fusionar el carisma de Lame con una red de e-commerce ya establecida en regiones estratégicas como el sudeste asiático, Medio Oriente y Norteamérica.

Lo que hace único el caso de Khaby Lame es haber construido una audiencia de más de 360 millones de seguidores sin necesidad de hablar. Sus reacciones universales y su gestualidad simple derribaron cualquier obstáculo lingüístico, convirtiéndolo en un producto cultural exportable a cualquier rincón del planeta. Bajo este nuevo esquema empresarial, los inversores estiman que la marca podría alcanzar ingresos anuales cercanos a los USD 4.000 millones, gracias a la diversificación en licencias, publicidad y negocios derivados de la IA.

Esta operación ratifica que los generadores de contenido de élite han evolucionado hacia modelos de negocio escalables y estructuras corporativas de alto valor. Khaby Lame ya no es simplemente un joven haciendo videos desde su habitación, sino un pilar fundamental de la nueva economía digital global.