26°
26 de Enero,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Paso de Jama
empelados estatales
Comparsa Los Picaflores
Paso de Jama
riesgo país
Khaby Lame
Paso de Jama
empelados estatales
Comparsa Los Picaflores
Paso de Jama
riesgo país
Khaby Lame

DÓLAR OFICIAL

$1460.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1490.00

3884873397
PUBLICIDAD
Donación de sangre

Solidaridad para Eduardo: necesitan donantes de sangre

La familia realiza un llamado a la comunidad para conseguir tres voluntarios con factor 0 positivo este martes 26 de enero, en el centro de la ciudad.

Lunes, 26 de enero de 2026 20:46

Familiares del Sr. Eduardo Cáceres realizan un apremiante y solidario pedido a la comunidad. Necesitan con urgencia tres dadores de sangre con factor 0 positivo para este martes 26 de enero.

La donación se llevará a cabo en el centro médico ubicado en calle Otero 464, 3° “E”, en el horario de 8:30 a 12:00. Para colaborar, es importante que los donantes concurran habiendo ingerido un desayuno liviano (té o café con azúcar y tostadas con mermelada), evitando el consumo de grasas y lácteos antes de la extracción.

Como un gesto de agradecimiento y conforme a la ley, se otorgará un certificado que justifica 24 horas de inasistencia laboral. La familia de Eduardo expresa su profundo agradecimiento por cualquier colaboración en este momento de necesidad, confiando en la solidaridad de la comunidad para responder a este llamado.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD