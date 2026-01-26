Solidaridad para Eduardo: necesitan donantes de sangre

Familiares del Sr. Eduardo Cáceres realizan un apremiante y solidario pedido a la comunidad. Necesitan con urgencia tres dadores de sangre con factor 0 positivo para este martes 26 de enero.

La donación se llevará a cabo en el centro médico ubicado en calle Otero 464, 3° “E”, en el horario de 8:30 a 12:00. Para colaborar, es importante que los donantes concurran habiendo ingerido un desayuno liviano (té o café con azúcar y tostadas con mermelada), evitando el consumo de grasas y lácteos antes de la extracción.

Como un gesto de agradecimiento y conforme a la ley, se otorgará un certificado que justifica 24 horas de inasistencia laboral. La familia de Eduardo expresa su profundo agradecimiento por cualquier colaboración en este momento de necesidad, confiando en la solidaridad de la comunidad para responder a este llamado.