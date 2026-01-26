Falleció el motociclista herido en colisión con un camión en avenida Forestal

Matías Lafuente falleció este lunes en el hospital a causa de las graves heridas que sufrió durante un siniestro de tránsito ocurrido el pasado viernes en la avenida Forestal, sector B3 de Alto Comedero. El joven era el conductor de la motocicleta involucrada en la colisión.

El hecho se registró cerca del mediodía del viernes, a la altura de la feria chica. La motocicleta circulaba en sentido sur-norte cuando impactó contra un camión que se incorporaba a la avenida en dirección opuesta. La fuerza del choque se concentró en el sector del tanque de combustible del vehículo de mayor porte.

Producto del impacto, tanto Lafuente como su acompañante sufrieron traumatismos de consideración y fueron trasladados de urgencia al hospital. Un dato confirmado por la policía es que ninguno de los dos ocupantes de la moto utilizaba casco de protección al momento del accidente.

El caso sigue bajo investigación de la comisaría correspondiente, que trabaja para determinar las causas exactas del choque y establecer eventuales responsabilidades.