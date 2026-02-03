Dos menores y su niñera murieron por inhalación de monóxido de carbono

Una mujer de 32 años y dos hermanos de 2 y 4 años fallecieron en Villa Devoto por una intoxicación por monóxido de carbono a causa de una falla de ventilación en un calefón. El operativo comenzó cuando la madre de las víctimas alertó a la Comisaría Vecinal 11B de la Policía de la Ciudad sobre la presencia de tres personas inconscientes dentro de su departamento, situado en la calle Mercedes al 4400.

La Policía, Bomberos y SAME acudieron de inmediato al lugar y confirmaron la muerte de la niñera. Los hermanos fueron trasladados en estado critico al Hospital General de Agudos Abel Zubizarreta donde fallecieron pocos minutos después.

La compañía Metrogas suspendió el suministro de gas del edificio por precaución, tras recibir una notificación de Defensa Civil. La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°13, a cargo de Marcelo Roma, investiga el caso bajo la carátula de “averiguación de causales de muerte”.



El monóxido de carbono es un gas que resulta imposible de detectar sin equipos específicos ya que no tiene olor, color ni sabor. Por ejemplo, aparece cuando usas las estufas o cocinas. El cuerpo lo inhala y la sangre no transporta suficiente oxigeno; el cuerpo puede comenzar con dolor de cabeza, mareos, vómitos o cansancio. Finalmente, la persona puede perder el conocimiento o hasta morir si no recibe ayuda.



Por esta razón, el Ministerio de Salud de la Nación, recomienda ventilar los ambientes donde hay artefactos a gas, leña, queroseno o carbón. Según un estudio, el 65% de 855 casos confirmados entre 2019 y 2024, las intoxicaciones sucedieron en el hogar.