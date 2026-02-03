28°
Venezuela
Casa Blanca
Costa Rica
duelo
educación
Córdoba
Precio de la Nafta
Jubilados
Paso de Jama
Calilegua
Palpalá

Corte de agua por trabajos de emergencia

Agua Potable de Jujuy informó una interrupción del servicio por una falla en un acueducto principal.

Martes, 03 de febrero de 2026 12:31

La empresa Agua Potable de Jujuy comunicó esta mañana una interrupción masiva del suministro de agua potable en varios sectores, producto de la rotura de un acueducto troncal en la zona de Río Blanco. La falla afecta de manera inmediata a los barrios Constitución, Belgrano, Raúl Galán, Florida, Forestal y Carahunco.

Según informó la empresa, el personal técnico ya se encuentra coordinando la logística necesaria para trasladar materiales y equipos especializados al lugar, con el objetivo de iniciar las tareas de reparación de forma urgente.

Mientras se desarrollan los trabajos, que culminarán aproximadamente a las 19, Agua Potable de Jujuy implementará un operativo de asistencia para los vecinos afectados. El plan incluye el reparto de agua mediante camiones cisterna, cuyos recorridos y horarios se informarán a través de los canales oficiales de la empresa.

Se recomienda a los usuarios de las zonas mencionadas hacer un uso racional del agua almacenada y mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales para conocer el avance de los trabajos y la organización del reparto de emergencia.

