Eugenio Semino: "Es un disparate que el bono de los jubilados siga congelado en $70 mil"

El presidente de la Sociedad Iberoamericana de Gerontología y Geriatría, Eugenio Semino, criticó con dureza el congelamiento del bono de 70 mil pesos para los jubilados de la mínima al considerarlo "un disparate" y afirmó que en el último mes ese sector de los adultos mayores tuvo un incremento "del 2,1% y no del 2,8%" como dio la inflación de diciembre. Además, se mostró "con bronca" por el retraso del nuevo índice inflacionario del Indec que "agravará aún más la situación de los jubilados" y cargó contra el ministro Luis Caputo, quien le pidió "paciencia a los jubilados".

En diálogo con FM SOL, de El Tribuno de Jujuy, afirmó que "cuando se reajustan los haberes por inflación, solo se hace sobre el haber neto y no sobre ese bono que está congelado exactamente desde marzo del 2024". "Nosotros judicializamos esto a mediados del 2022, cuando debía ser parte en blanco del haber, la justicia no hizo lugar y al día de hoy vemos las consecuencias: el bono lo usa cada administración como se le da la gana", indicó.

El Defensor de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires cuestionó que se demore la actualización del índice de inflación del Indec ya que eso "generará que los aumentos para el sector de los jubilados continúen siendo paupérrimos y sigan estando muy por debajo de la inflación real". "El Gobierno parece no tener conciencia de la tragedia que viven los adultos mayores en la Argentina y decisiones como esas lo confirman ante la vista de todos".

Consultado sobre el efecto que tienen las movilizaciones de los jubilados de todos los miércoles, aseguró que "la protesta es de muy larga data, y que hoy tienen una repercusión muy relativa". "Yo voy todos los miércoles que puedo, porque atiendo la Defensoría hasta las 5 de la tarde, pero si tengo poca gente, la mayoría de los miércoles voy. Solemos ser un grupo muy pequeño de personas mayores, con un fuerte valor simbólico. En determinados momentos políticos, había otros grupos políticos o sindicales, y esto ayuda a la lucha de los jubilados, pero eso es siempre esporádico", agregó Semino.

El gerontólogo sostuvo que "la sociedad no tiene hoy dimensión del drama que están viviendo los jubilados". "Vemos el drama que se está viviendo y ese jubilado de la mínima que no alcanza para comer, para los medicamentos y para pagar el alquiler no se moviliza porque tiene que emplear todas sus energías cada día para ver cómo vivir el siguiente. La tragedia es de una dimensión tan amplia que es poco percibible", añadió.

Consultado sobre el pedido de paciencia del ministro Luis Caputo a los jubilados, señaló que "la paciencia es infinita, no el cuerpo para mantenerla ya que para las personas mayores nuestro presente es el futuro". Semino señaló que "los tiempos no son los que suponen los políticos o los economistas, sino que son actuales no sólo en términos del poder subsistir de lo biológico, sino de la posibilidad de tener el deseo de vivir". "Para un jubilado, para cualquier persona, implica tanto sacrificio y dolor el no comer un día como no comprarle un regalo a su nieto. O cosas tan dolorosas que los políticos no pueden percibir, que el hijo le tenga que llenar la heladera. ¿Qué le voy a hablar a un jubilado? ¿Que se aguante un poco sin los remedios para vivir, sin la comida para comer? ¿Le vamos a decir que espere a que no le agarre el infarto? Hay que hacer realismo, y hoy el realismo no es una figura de la política argentina", manifestó con indignación.

Interrogado sobre la cantidad de adultos mayores que necesitan seguir trabajando aún jubilados, expresó que "en 2024 el 53% de los empleos formales fueron tomados por jubilados, porque tienen que seguir trabajando a partir de que se jubilen por la miseria que van a ganar. Por lo cual esa porción que debía ser ocupada por los jóvenes, y la ocupan los jubilados por necesidad, hace que los jóvenes terminen en el mercado negro". "Los jubilados somos como las cucarachas, soportamos todos los insecticidas que se han aplicado desde hace 30 años a la fecha", dijo Semino.

El especialista sostuvo que "si se reducen los aportes patronales por la reforma laboral, como ya lo hizo el gobierno de Menem, se va a agravar aún más la situación de los jubilados porque se seguirá desfinanciando el sistema". "Yo soy gerontólogo desde hace 40 años y todos tomaron la guita de la seguridad social, para fines más santos, menos santos, y hoy siguen haciendo absolutamente lo mismo".