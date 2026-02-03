Un hombre falleció en la Facultad de Humanidades

La comunidad educativa de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Unju se encuentra conmocionada debido al fallecimiento en el interior de su edificio de un trabajador que se desempeñaba allí.

Según las primeras informaciones el hombre tenía antecedentes cardíacos y habría sufrido un paro cardiorrespiratorio esta mañana alrededor de las 7.30 en el interior del edificio de calle Otero de nuestra ciudad.

La casa de estudio se encuentra cerrada hoy por duelo y mañana retomará sus actividades.

En estos momentos se espera la llegada de personal policial y del cuerpo de Bomberos para el levantamiento del cadáver.