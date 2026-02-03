Jubert cruzó a los referentes libertarios en Jujuy

El presidente del bloque del Frente Jujuy Crece, el diputado provincial Santiago Jubert, lanzó duras críticas contra la política económica nacional y apuntó directamente al diputado nacional de La Libertad Avanza, Alfredo González, por el impacto de los constantes aumentos de nafta y gasoil en la provincia.

Jubert calificó de "inaceptable" la postura de los representantes libertarios locales frente a una escalada de precios que, según denunció, ya registra un incremento cercano al 600% en los últimos meses.

El legislador provincial cuestionó que el diputado nacional Alfredo González mantenga su rol como presidente de la Cámara de Expendedores de Combustibles mientras ocupa una banca en el Congreso. "Se dedica a defender su negocio a costa del sufrimiento de la gente", sentenció.

Alertó que el encarecimiento del combustible arrastra directamente al sistema de transporte, el precio de los alimentos y el costo de vida general de los jujeños.

Uno de los puntos más técnicos del reclamo de Jubert fue el destino del Impuesto a los Combustibles.

Según el diputado, la Nación recauda este tributo pero incumple con el propósito de destinarlo al mantenimiento de las rutas, manteniéndolas en un estado de abandono. En este sentido, criticó que el diputado González se oponga al pedido de los gobernadores para que esos recursos se redistribuyan entre las provincias.

"El Gobierno de la Nación se queda con estos fondos indebidamente y González avala esta situación. Cada aumento lo termina pagando y sufriendo el pueblo", concluyó Jub