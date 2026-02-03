Habilitan el tránsito en el Paso de Jama

El Paso de Jama se encuentra nuevamente habilitado para el tránsito de todo tipo de vehículos, tanto ingresos como salidas, según confirmaron autoridades viales.

La apertura, que regía con ciertas limitaciones en semanas anteriores, ahora es total y se mantendrá en un horario fijo: de 08 a 20. Esta medida busca agilizar el cruce de turistas, transportistas y residentes, facilitando la conectividad entre Argentina, Chile y Bolivia.

Sin embargo, desde Vialidad Nacional se emitió una alerta para todos los conductores: se debe circular con extrema precaución debido a la presencia de hielo en algunos tramos de la calzada, especialmente en las primeras y últimas horas del día, cuando las temperaturas son más bajas.

Se recomienda a los viajeros verificar el estado de la ruta antes de partir, llevar cadenas o cubiertas para nieve, y respetar las indicaciones de los controles viales. El Paso de Jama es una vía clave para el comercio y el turismo regional, y su plena operación en invierno suele estar sujeta a cambios según las condiciones climáticas.