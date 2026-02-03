Video: se incendió el Tren de las Sierras: varios pasajeros afectados por inhalación de humo

El Tren de las Sierras se incendió en la provincia de Córdoba y hubo un gran operativo debido a que varios pasajeros resultaron afectados por inhalación de humo.

El incendio se originó en la estación La Calera cuando el tren se dirigía desde Cosquín hacia la capital cordobesa y de un momento a otro dos formaciones comenzaron a prenderse fuego.

De manera inmediata se organizó un mega operativo para poner a resguardo a los más de 120 pasajeros a bordo y apagar las llamas.

Producto del incendio varias personas tuvieron que ser atendidas con oxígeno por inhalación de humo, pero todas se encuentran fuera de peligro.

Desde el cuartel de Bomberos de La Calera comunicaron de manera oficial que el operativo duró cerca de tres horas ante la combustión.

Testigos en el lugar narraron que en la parada de Bialet Massé algunos pasajeros habían notado olor a quemado, aunque en ese momento no se le dio mayor relevancia. Al acercarse a La Calera, la situación se volvió evidente y los pasajeros descendieron rápidamente. “Nos ayudamos entre todos y todos colaboraron en bajar con tranquilidad para que no pasara a mayores”, describió una de las pasajeras en declaraciones al El Doce.

Las causas que originaron el incendio permanecen bajo investigación. Según fuentes oficiales, la prioridad pasó por garantizar la integridad de los pasajeros y restablecer el servicio en condiciones seguras. Ahora, solo resta realizar las pericias.