Educación

Se realizó la primera mesa técnica en Educación

Participaron los gremios docentes de la provincia donde presentaron sus inquietudes y necesidades.

Martes, 03 de febrero de 2026 10:26

En la jornada de ayer los gremios docentes de la provincia Cedems, Uda, Amet, Asdea y la Junta Provisoria de Adep mantuvo una reunión de mesa técnica en el Ministerio de Educación donde participó la ministra titular de la cartea Daniela Teseira.

El objetivo de este encuentro fue establecer un espacio de diálogo institucional para abordar las demandas del sector docente y delinear políticas públicas que regirá durante el ciclo lectivo 2026.

De ese encuentro participaron también funcionarios del Ministerio de Educación.

Se plantearon también desde el Ministerio de Educación que realizaran gestiones de transporte para optimizar el traslado de docentes y estudiantes en toda la provincia. En cuanto a la inclusión escolar se trabajara en el fortalecimiento del sistema para garantizar el acceso y permanencia de alumnos con discapacidad en el sistema educativo.

Uno de los temas más sensibles es la situación de docentes en situación disponibilidad y allí el Ministerio propuso el retorno de esos docentes a las aulas, la estrategia consiste en integrar a estos mediante el sistema de duplas para fortalecer la enseñanza y acompañar de manera más personalizada la trayectoria educativa de los alumnos con el fin de evitar la deserción escolar.

 

 

