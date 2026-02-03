Amplio acuerdo entre EEUU y la India por los aranceles

Luego de meses de conflictivas negociaciones por la guerra comercial, que habían dañado las relaciones entre Estados Unidos y la India, el presidente Donald Trump anunció ayer que llegó a un amplio acuerdo con el primer ministro Narendra Modi para reducir aranceles en forma recíproca y que la potencia asiática deje de comprar "petróleo ruso".

El líder republicano señaló que, como parte del acuerdo comercial la Casa Blanca bajará del 25% al 18% los aranceles a productos importados de la India, y que "ellos procederán a reducir a cero sus aranceles y barreras no arancelarias contra Estados Unidos", al tiempo que Modi se comprometió a "comprar productos norteamericanos a un nivel mucho mayor".

Washington también eliminará una tasa que incluía un arancel adicional del 25% que Trump había impuesto en agosto pasado para persuadir a la India de que dejara de comprar petróleo ruso, confirmó un vocero de la Casa Blanca.

En el marco del acuerdo, Modi -a quien Trump calificó como uno de sus "mejores amigos" y un "líder poderoso y respetado de su país"- aceptó dejar de comprar petróleo ruso y adquirir "mucho más a Estados Unidos y, potencialmente, a Venezuela", de acuerdo al magnate, quien desde la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero pasado busca impulsar una revitalización de la industria del crudo venezolano con compañías norteamericanas. El presidente afirmó que esa medida, que golpearía al Kremlin, "ayudará a poner fin a la guerra en Ucrania".

La India ha importado cerca 1,5 millones de barriles de petróleo ruso por día, incluso meses después de que Trump impusiera aranceles a los productos indios como medida de castigo, según Kpler, un proveedor global de datos comerciales. El petróleo ruso representa más de un tercio de las importaciones totales de la India, uno de los principales compradores de crudo ruso.

Tras el anuncio de Trump, no quedó claro qué plazo le demandará al gobierno de Modi concretar el reemplazo de esa provisión de petróleo. El presidente norteamericano ya había mencionado el sábado pasado, a bordo del Air Force One, que la India compraría petróleo venezolano, aunque en ese momento dijo que lo haría "en lugar de comprarlo a Irán".