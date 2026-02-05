26°
5 de Febrero,  Jujuy, Argentina
San Pedro de Jujuy
Fundación "Qispi Kay"
PALPALÁ
Pleno centro capitalino
Turismo en Jujuy
Educación Superior
Siniestro Vial
Barrio San Francisco de Álava
Educación Superior

Hasta el 13 del corriente se preinscribirá en los IES

Siete días después vencerá el plazo para confirmar registro.

Jueves, 05 de febrero de 2026 00:00

El Ministerio de Educación comunica que el 13 del corriente concluirá la etapa de preinscripción para aspirantes a carreras de Nivel Superior en los Institutos de Educación Superior (IES) de gestión estatal, correspondiente al Ciclo Lectivo 2026.

Para realizar la preinscripción, los aspirantes deben crear un usuario en nexo.jujuy.edu.ar. El formulario virtual estará habilitado hasta la hora 23.59 de la mencionada fecha. En esta etapa no se establecen cupos por carrera ni se limita la cantidad de ofertas educativas a las que una persona puede inscribirse.

Una vez completado el formulario, el interesado deberá confirmar la inscripción hasta el 20 de este mes, presentando en el IES correspondiente fotocopia simple del DNI y del título secundario o constancia de finalización del nivel. La no presentación en tiempo y forma dejará sin efecto la preinscripción.

La confirmación habilita a los aspirantes a participar del Cursillo de Ingreso Obligatorio, que se desarrollará del 23 del corriente al 20 de marzo próximo, bajo modalidad presencial o virtual según la organización de cada instituto. Para las carreras cuyo cursillo sea virtual, se utilizará el Campus Virtual, donde los docentes responsables administrarán contenidos y actividades. El cursillo contará con una evaluación final presencial y obligatoria para todos los aspirantes. El resultado del examen definirá el Orden de Mérito, único criterio para el ingreso a las carreras, según los cupos disponibles en cada IES. En Jujuy, la oferta educativa superior incluye más de 120 tecnicaturas y 40 profesorados. Para conocer las carreras se debe ingresar a: campusvirtual.jujuy.edu.ar/expo-educativa-provincial/.

 

Últimas noticias

