Jueves de Compadres con alerta por tormentas fuertes

Llegó el jueves de Compadres que anuncia que falta poco para la llegada del Carnaval y en nuestro Jujuy estas fechas son importantes porque de cierta forma reúne a las familias y los afectos.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para hoy en la ciudad de San Salvador de Jujuy y alrededores por la mañana cielo parcialmente nublado, para la tarde tormentas aisladas y para la noche tormentas fuertes la temperatura máxima hoy será de 30 grados.

En la zona de los pericos y el ramal la temperatura máxima podría llegar a alcanzar los 36 grados centígrados y también se esperan tormentas fuertes.

En Humahuaca las tormentas también llegaran por la tarde y se espera una temepratura máxima de 27 grados.

En La Quiaca la máxima llegará a los 23 grados y las tormentas también esta anunciada para la tarde.

En cambio en la zona de Susques no rige alerta amarilla por tormentas fuertes pero si hay probabilidades de precipitaciones que llegan hasta un 70%.

El alerta amarillo por fuertes tormentas rige para las zonas de El Carmen - Ledesma - Palpalá - San Antonio - San Pedro - Santa Bárbara - Valle Grande - Zona baja de Doctor Manuel Belgrano - Zona baja de Tilcara -Zona montañosa de Doctor Manuel Belgrano - Zona montañosa de Humahuaca - Zona montañosa de Tilcara - Zona montañosa de Tumbaya - Puna de Cochinoca - Puna de Humahuaca - Puna de Rinconada - Puna de Santa Catalina - Puna de Tilcara - Puna de Tumbaya – Yavi el área será afectada por tormentas aisladas, pudiendo ser algunas fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por caída de granizo, actividad eléctrica intensa, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm.