Jueves de Compadres

Se celebrará mañana desde las 11, con entrada libre y gratuita.

Miércoles, 04 de febrero de 2026 00:00
La comuna capitalina invitó a toda la comunidad a celebrar el "Jueves de Compadres" en el Mercado Central "6 de Agosto", mañana a partir de las 11, con entrada libre y gratuita.

Durante esa jornada especial, los compadres podrán disfrutar de un día de fiesta con espectáculos musicales en vivo, la actuación de destacados artistas y la degustación de exquisita comida regional (picantes, empanadas, tamales y humitas, entre otras exquisiteces), en un ambiente de alegría, tradición y encuentro.

El evento contará con la actuación especial de Beto Púa y su grupo; DJ Sonus; el despliegue del Ballet "Esperanza Jujeña", la presencia de los diablos de carnaval junto a los sones de las coplas, comidas regionales y los tradicionales Pecha Pecha de Tilcara. Desde la administración del Mercado municipal informaron que está prohibido el ingreso con bebidas al establecimiento ubicado en la céntrica esquina de Alvear y Balcarce.

 

