Sergio "Maravilla" Martínez vuelve a subirse al ring

Sergio “Maravilla” Martínez, una de las máximas leyendas del boxeo argentino, volverá a subirse a un cuadrilátero el 11 de abril, cuando se enfrente con Nicolás “El Picante” Ryske, en la “Noche de leyendas”.

El combate se llevará a cabo en el Arena Tortuguitas, que tiene capacidad para 9.300 espectadores y enfrentará por primera vez a ambos peleadores.

“Maravilla” Martínez, de 50 años, fue campeón mundial de peso mediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y de la Organización Mundial de Boxeo, mientras que previamente había conseguido también los cinturones súper welter de la Organización Internacional de Boxeo y del CMB.

Durante inicios de la década del 2010 fue considerado el tercer mejor libra por libra del mundo, solo por detrás del estadounidense Floyd Mayweather y del filipino Manny Pacquiao.

Ryske, por su parte, tiene 45 años y durante las últimas décadas fue uno de los grandes exponentes argentinos de Muay Thai y Kickboxing, donde consiguió cuatro títulos mundiales (WKC, WKF, WKL y WBU).

La combinación de estilos y trayectorias aporta un atractivo especial a la pelea. Por un lado, la solvencia técnica, el oficio y la precisión de “Maravilla”. Por el otro, la fortaleza física, la agresividad controlada y la vasta experiencia en deportes de impacto de “El Picante”. El cruce promete una pelea en la que la estrategia y la preparación serán determinantes.

Ambos luchadores tendrán su primer cara a cara hoy, en un evento que se desarrollará en Palermo y en el que se brindarán detalles de los combates, el espíritu de “Noche de leyendas” y el alcance internacional que tendrá el evento.

Con la expectativa puesta en el regreso de “Maravilla” y el reto que asumirá Ryske, la velada se perfila como uno de los acontecimientos deportivos destacados del año para el boxeo argentino. En las próximas semanas se conocerán más detalles sobre la venta de entradas, la programación definitiva y la forma en que los fanáticos podrán seguir una noche que promete emociones fuertes sobre el ring.