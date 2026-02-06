Es argentina y ganó millones de euros en el "rosco" de España

Rosa Rodríguez, participante argentina, completó la prueba final del ciclo Pasapalabra España y obtuvo el premio monetario más alto del certamen.

La concursante resolvió la incógnita de la letra M ante la mirada del conductor Roberto Leal en la pantalla de Antena 3, un acierto que le permitió adjudicarse un pozo superior a los 2,7 millones de euros tras una extensa competencia.

La emisión decisiva enfrentó a Rodríguez con su rival directo, Manu Pascual. Ambos concursantes protagonizaron duelos diarios durante meses, donde la participante argentina arribó a la instancia final con 24 aciertos y solo una letra pendiente para completar el círculo.

El conductor Roberto Leal leyó la pregunta que la consagró. La misma era sobre el apellido del jugador de fútbol americano elegido como el más valioso de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) en 1968 por la agencia AP. La concursante respondió “Morrall” antes del cierre de la cuenta regresiva. Esas siete letras confirmaron su victoria.

Perfil de la campeona y sus orígenes

Rosa Rodríguez tiene 32 años y nació en Quilmes, provincia de Buenos Aires. Su familia emigró a España cuando ella tenía siete años y se estableció en Galicia, tierra natal de su padre.

Su formación académica incluye estudios en Filología Inglesa y másters en Lingüística, Educación y Neurociencia aplicada a la educación. Actualmente ejerce como profesora de español para estudiantes internacionales en una universidad. Sus intereses personales abarcan el estudio de la psicología y la producción artesanal de quesos y masas.

La preparación para el concurso demandó casi cinco años. La decisión surgió el 10 de diciembre de 2020, durante la pandemia. En declaraciones al medio El Mundo, la mujer relaó: “Durante la pandemia, estuve viviendo con ellos y por las tardes nos sentábamos a ver concursos. A mi madre le encantan los concursos en general y, de hecho, siempre ha soñado con participar en alguno e hizo varios castings, pero, por una razón o por otra, nunca ha llegado a estar en ninguno. Un 10 de diciembre de 2020 decidí que quizás podía prepararme para concursar, y empecé a indagar lo que había detrás. Ni de lejos imaginaba, desde luego, todo lo que aquella decisión conllevaría”.