Cierre preventivo del Paso de Jama este sábado

El Paso de Jama permanecerá cerrado de manera preventiva durante toda la jornada del sábado 7 de febrero, informaron este viernes fuentes oficiales. La decisión se adoptó a partir del pronóstico de condiciones climáticas adversas en la zona cordillerana.

De acuerdo al reporte emitido, la medida alcanza al complejo fronterizo de Jama - Ruta 27CH, donde se dispuso el cierre de la atención desde las 8 hasta las 20. También se informó que el complejo fronterizo de Hito Cajón permanecerá sin atención durante la jornada.

Las autoridades señalaron que el cierre se mantendrá durante todo el sábado y que la reapertura del paso será evaluada el domingo 8 de febrero, en función de la evolución del clima.

Las autoridades recomendaron a quienes tengan previsto viajar evitar traslados hacia la zona y mantenerse informados a través de los canales oficiales.