"The Beatles", la película, ya tiene sus primeras imágenes de Paul, John, George y Ringo

El director británico Sam Mendes se prepara para llevar a la pantalla un ambicioso proyecto cinematográfico que promete enamorar a los fanáticos de The Beatles. Este proyecto serán cuatro películas biográficas, cada una enfocada en un miembro de la banda más influyente de la historia de la música: Paul McCartney, John Lennon, George Harrison y Ringo Starr. Las películas se estrenarán simultáneamente en abril de 2028, marcando un camino distinto en la forma en que se cuenta la historia de una de las bandas más importantes del siglo XX.

Las actrices que serán las esposas de los respectivos músicos: Saoirse Ronan (Little Women, Lady Bird) será Linda (Eastman) McCartney, mientras que Anna Sawai (Shogun, Monarch: Legacy of Monsters) encarnará a la polémica Yoko Ono. Por otro lado, Aimee Lou Wood (The White Lotus, Sex Education) será Pattie Boyd, la modelo casada con George Harrison. Finalmente, Mia McKenna-Bruce (How to Have Sex, Get Even) será Maureen (Cox) Starkey, esposa de Ringo Starr.

Lo que hace único a este proyecto es su narrativa interconectada, que presentará las historias de vida de cada miembro de la banda desde su perspectiva individual, pero entrelazándolas para ofrecer una visión completa de The Beatles. A través de este enfoque, se pretende profundizar en las personalidades, las contribuciones musicales y los momentos clave de cada miembro, lo que nos va a permitir tener una visión más íntima y detallada de la historia del grupo.

El elenco masculino

La diferencia clave de estas películas no pasa solo por el elenco o el director. Por primera vez, Apple Corps Ltd., los miembros sobrevivientes de la banda y las familias de John Lennon y George Harrison cedieron los derechos completos para contar sus historias y usar su música en una producción cinematográfica de gran escala.

Ese respaldo oficial marca un punto de quiebre dentro del universo Beatle y garantiza un acceso inédito a material, decisiones y recorridos personales que hasta ahora quedaban fuera del cine de ficción.

Para Sam Mendes, la historia de The Beatles no entra en una sola película. La apuesta, entonces, va por cuatro films, cada uno centrado en un integrante, pero pensados como una experiencia continua. “Será la primera vez que se pueda ver esta historia de un tirón”, explicó el director, al justificar una estructura que busca correrse del biopic clásico y explorar el grupo desde múltiples puntos de vista. El rodaje de estas cuatro películas comenzará en 2025, con una duración estimada de aproximadamente un año.