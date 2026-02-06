Campaña de desmalezado y limpieza de arroyos en Palpalá

Desde la Municipalidad de Palpalá, a través de la Secretaría de Transporte y Servicios Públicos, informaron sobre los distintos trabajos que se vienen desarrollando en la ciudad, orientados a la mejora y el mantenimiento de los espacios verdes, tanto en sectores urbanos como rurales. Asimismo, se intensificaron las tareas preventivas de limpieza de causes y arroyos, con el objetivo de reducir riesgos y garantizar mejores condiciones para los vecinos. En este marco, se concretó la adquisición de nueva maquinaria destinada al mantenimiento de espacios verdes, incorporada mediante recursos municipales, los cuales se generan gracias al aporte de cada vecino a través del cumplimiento de los tributos. Esta inversión permite fortalecer los servicios públicos y optimizar las tareas que se realizan de manera cotidiana en la ciudad.

Los trabajos en espacios verdes comenzaron en Río Blanco, abarcando platabandas, zonas cercanas a la gruta de la Virgen, y extendiéndose hasta el acceso norte de la ciudad por la ciclovía y los sectores frente a la estación YPF. También se están atendiendo los sectores detrás de la escuela primaria N°119 “General Savio”, avenida África, zona de Las Aguas de Danzantes, polideportivos y plazas en distintos barrios, con el apoyo de la nueva maquinaria de desmalezado adquirida por gestiones del intendente Rubén Eduardo Rivarola.

Entre los puntos específicos intervenidos se encuentran el barrio Raúl Galán, la plaza Bosque Encantado, cancha del barrio 9 de Julio, Mina Oriente y Mina Pan de Azúcar en Santa Bárbara “B”, el polideportivo y plaza del barrio General Savio, pista de skate, inmediaciones al arroyo Las Martas en barrio San Martín, plaza del barrio San Cayetano, y el paseo de los Artesanos, Escultores y Duendes sobre avenida Juan José Paso. Además, se realizó poda de árboles en la calle Mate de Luna del barrio Ciudadela.

Para optimizar la ejecución, se trabaja con doble turno (mañana y tarde) en el desmalezado, y se solicita a los vecinos paciencia, especialmente considerando las condiciones climáticas. Asimismo, se planifican intervenciones en el sector rural de Carahunco, donde se recibió solicitud de atención por parte de los vecinos.

Por otro lado, en conjunto con la Dirección Provincial de Recursos Hídricos, y ante la gestión del intendente Rubén Eduardo Rivarola, se iniciaron obras en el puente Remedios de Escalada para desalojar sedimentos acumulados en el arroyo Las Martas. Se excavaron hasta dos metros de profundidad, combinando trabajo manual y con maquinaria, para aumentar la capacidad de desagüe del cauce y evitar que el agua rebalse hacia la calle Mariano Moreno del barrio 25 de Mayo, donde históricamente se registra gran cantidad de acumulación de agua.

Estas medidas, buscan prevenir daños ante las tormentas esperadas para los meses de febrero y marzo, con un trabajo permanente y constante por parte del municipio en atender todos los barrios de la ciudad.