Federico Posadas: "La ocupación hotelera para el Carnaval ya supera el 80% en toda la provincia"

El ministro de Cultura y Turismo de la Provincia, Federico Posadas, confirmó esta mañana que "la ocupación hotelera para el Carnaval ya supera el 80% en toda la provincia" y que llega a casi el 100% en las localidades de la Quebrada de Humahuaca, con un pico registrado en Uquía. Además, informó que "ya se están habilitando casas de familia para los visitantes" y adelantó que "en dos o tres meses" habría un acuerdo con una empresa aérea para incrementar los vuelos desde Jujuy a Córdoba.

En una entrevista con FM SOL, de El Tribuno de Jujuy, el funcionario indicó que "Carnaval es el punto más fuerte de ocupación turística de la provincia" y destacó los índices de enero, "donde Jujuy se distinguió a nivel regional". "Sabemos que nuestro carnaval es un atractor natural para todos los turistas que vienen de distintas latitudes, así tenemos muchas expectativas. Ya estamos más allá del 80 por ciento de reservas hoteleras, obviamente con algunas localidades al 100% como Uquía y casi al 100% Purmamarca. La Quebrada está con muchísima demanda", informó Posadas.

El ministro agregó que "las Yungas también está dando su nota de color con los corsos de Perico, San Pedro, Libertador y la movida que hay en Calilegua". "Hay mucha gente que ya no viene sólo para los cuatro días del Carnaval, sino que vienen dos días antes y se quedan dos días después. Sabemos que Jujuy está en el centro de la escena, tenemos el carnaval más singular de la Argentina, que además se complementa con el carnaval de los Tekis en la capital y con muchas actividades en cada una de las cuatro regiones", expresó.

Consultado sobre las prioridades del ministerio en estos días, afirmó que en términos de ocupación están tranquilos porque "va a venir mucha gente", pero que "la principal preocupación es más de logística que de tratar de convocar a más gente" ya que el desafío es tratar de "garantizar que estén todos los servicios funcionando y de que esté la gente con toda la información posible".

"Estamos trabajando en relación a todo lo que es la promoción, tratar de que la gente venga antes y después del Carnaval, para que todo febrero sea un buen mes en términos de ocupación, sabiendo que estamos viviendo un momento difícil en la Argentina y que todos los destinos no convencionales, incluso los turísticamente consolidados, están en una crisis grande por varios factores como un tipo de cambio menos competitivo, más recesión y que es más barato viajar fuera del país", manifestó el funcionario. Posadas bregó para que los "28.000 puestos de trabajo que dependen del turismo sigan garantizándose".

En relación a la conectividad aérea de la provincia con otros destinos nacionales y países, afirmó que están tratando que "todas las líneas privadas que están en Argentina vengan a la provincia de Jujuy". "Una de las obsesiones del gobernador Carlos Sadir es aumentar la conectividad con Córdoba, hoy tenemos solamente tres o cuatro vuelos por semana que nos conectan vía Aerolíneas Argentinas y la verdad que es más caro ir a Córdoba que ir a Buenos Aires porque no tiene competencia la empresa. Entonces estamos trabajando para que varias líneas aéreas puedan volar a Córdoba, ya que tenemos una comunidad de 9.000 jujeños viviendo allí y tenemos muchos cordobeses que vienen a vacacionar a Jujuy. Yo creo que en dos o tres meses vamos a tener novedades con una nueva línea que va a estar volando a Córdoba. No quiero dar nombres para no pinchar la negociación, pero estamos muy cerca de cerrar eso".

Consultado sobre el valor de los alojamientos para estas fechas, expresó que "ha habido un ajuste importante y una caída en la rentabilidad de muchos alojamientos hoteleros en este año, ya que se ha entendido además que el tipo de cambio ahora es menos competitivo y no se puede cobrar cualquier cosa", "Obviamente que en Carnaval suben mucho más los alojamientos porque tenemos oferta y demanda, y por ahí uno se queda con la imagen de lo que cuestan los alojamientos en Carnaval, que deben haber subido un 50% en relación al promedio del resto de la temporada, pero fuera de Carnaval tenemos una buena relación precio-prestación. Creo que tenemos alojamientos que se adaptan a todos los bolsillos", aseveró.

El ministro de Turismo destacó que la provincia va a tener este año un hotel nuevo (Amerian) y que eso también va a posicionar al turismo en la capital jujeña, ya que además "tiene movida cultural, tiene movida gastronómica, va a tener ahora el museo Lola Mora, tiene el museo del Cabildo y todo lo que representa el Cabildo en el microcentro". Por último, anticipó que este domingo llegará a la provincia el secretario d eTurismo d ela Nación, Daniel Scioli.