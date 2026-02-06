25°
Seguridad Vial

Jueves de Compadres: 32 actas por alcoholemia y 15 siniestros viales en un solo día

En los siniestros viales registrados no hubo heridos de gravedad.

Viernes, 06 de febrero de 2026 10:47

La celebración del Jueves de Compadres, tradicional antesala de los festejos de Carnaval, dejó un saldo preocupante en materia de seguridad vial en toda la provincia. Según el informe difundido por la Dirección de Tránsito, durante la última jornada del jueves se registró un total de 32 actas labradas por alcoholemia en diversos controles preventivos y operativos desplegados.

La cifra refleja una conducta de riesgo aún persistente entre algunos conductores, que optaron por combinar alcohol y manejo durante una fecha de alto movimiento social y festivo.

En paralelo, la jornada se caracterizó por una elevada siniestralidad. Las autoridades reportaron 15 siniestros viales en distintos puntos de la provincia a lo largo del mismo día. Afortunadamente no se registraron víctimas fatales ni heridos de gravedad.

Las autoridades recuerdan a la ciudadanía la importancia de designar conductores alternativos, utilizar taxis o servicios de transporte por aplicación si se consume alcohol, y respetar en todo momento las normas de tránsito para garantizar la seguridad de todos.

Temas de la nota

