Una estufa de tabaco provocó un incendio en una finca

Un incendio generado en una estufa convencional movilizó a los Bomberos Voluntarios de esta localidad durante la mañana del martes. El siniestro ocurrió en una finca ubicada sobre la Ruta Provincial 44, en el sector conocido como finca Buono.

El aviso ingresó al cuartel cerca de las 10:45 horas, cuando una vecina alertó sobre una importante columna de humo dentro de la propiedad. Ante la emergencia, se activó el protocolo correspondiente y se desplazó hasta el lugar el Móvil 4 (autobomba) con una dotación especializada.

Al arribar, el personal constató que el fuego se concentraba en una estufa rural construida con alrededor de 900 cañas, desde donde salía una densa columna de humo. La prioridad de los efectivos fue evitar la propagación del fuego a otras dependencias de la vivienda y áreas cercanas de la finca.

Los bomberos iniciaron un ataque directo con una devanadera de una pulgada y una línea de 38 milímetros, logrando enfriar la zona y reducir la intensidad de las llamas en pocos minutos. El trabajo se extendió hasta lograr la extinción total del foco ígneo.

Según el parte oficial, no se registraron personas heridas ni intoxicadas por inhalación de humo durante la intervención. El siniestro causó daños materiales únicamente en la estufa y su sector inmediato, sin reportarse pérdidas estructurales mayores en la finca. La rápida actuación permitió controlar el incidente que generó preocupación por el tipo de construcción y el uso habitual de este tipo de calefacción en la zona rural.