Gran chayada de mojón con Los alegres percheleños

En el paraje Angosto el Perchel, a unos diez kilómetros al norte de Tilcara por la ruta nacional 9, mañana la agrupación carnestolenda Los alegres percheleños, chayarán su mojón y celebrarán por la proximidad del carnaval quebradeño.

Esta reunión veraniega de familias, vecinos y amistades en ese hermoso lugar entre las jurisdicciones municipales de Tilcara y Huacalera, se produce desde muchos años atrás una semana antes del desentierro, cumpliendo la tradición y el respeto al momo carnestolendo.

La convocatoria es para el mediodía, pero varios simpatizantes llegan mucho antes para reencontrarse con los dueños de casa y los amigos, y si es necesario ayudar en lo que se pueda para que la festividad sea del agrado de todos los asistentes.

Con el servicio de un almuerzo comunitario comienza la festividad que ya es popular en la zona como en Tilcara y Huacalera, porque quienes residen en esa zona se dividen hacia ambos lados para cumplir con su trabajo diario u otras obligaciones.

Después de compartir en la mesa, todos juntos se trasladan hacia el mojón que está muy próximo para proceder a su chaya, ceremonia a cargo de los dirigentes de la agrupación y los más allegados, posteriormente lo hacen el resto de los presentes con el respeto debido.

Esta festividad es ideal no solo para participar, sino también para visitar ese hermoso paraje rodeado de cerros y a sus pies el río Grande se desplaza de norte a sur bordeando las parcelas de tierra dedicadas a la actividad agrícola, que conforman hermosas vistas.

La chaya finalizará con un baile popular nocturno, donde estarán Enknto y Suspiro.