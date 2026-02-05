Jujuy: 60% de ocupación en enero

Con alta ocupación, millones de viajeros consolidaron un enero positivo para el sector, con fuerte impacto económico en todo el país.

Enero cerró con números sólidos para el turismo argentino y dejó un balance positivo en términos de movimiento de viajeros, ocupación y actividad económica en los principales destinos del país.

Según la Cámara Argentina de Turismo, el primer mes del verano mostró una fuerte articulación público-privada que se tradujo en altos niveles de demanda en casi todas las regiones.

De acuerdo a sus estadísticas del mes, en el NOA Jujuy cerró enero con un promedio del 60%. La Provincia informó que el acumulado del mes en ocupación fue del 58,37% distribuido en la Quebrada 68,94%; los Valles 53,86%; las Yungas 41,15% y la Puna con un 29,80%.

Para Laura Teruel, presidenta de la CAT, concluyó enero como positivo para el turismo y destacó el rol de la estrategia de promoción conjunta Elegí Argentina, clave para sostener el flujo turístico.

De cara a febrero, el sector apuesta a reforzar esta tendencia con el impacto adicional de los carnavales.

En el Norte y en la Patagonia el desempeño de la actividad fue dispar, pero con picos destacados en el flujo de visitantes.

Jujuy y Santiago del Estero promediaron el 60%, mientras que Salta alcanzó un 50% general, con picos de hasta 83% en destinos vinculados a festivales y eventos.

En tanto que en Bariloche y Dina Huapi se ubicaron entre el 80% y 85%. Neuquén creció un 8% interanual, con San Martín de los Andes en el 83%. Chubut mostró un incremento del 33% en la afluencia turística en Puerto Pirámides, y Ushuaia alcanzó el 80% impulsada por la temporada de cruceros.

Buenos Aires marcó una alta ocupación en la Costa Atlántica. Los principales balnearios registraron niveles elevados de ocupación, especialmente durante la segunda quincena.

Pinamar alcanzó un 85%, con Cariló en el 90% y jornadas de ocupación plena. Villa Gesell promedió el 68%, aunque destinos como Mar de las Pampas, Las Gaviotas y Mar Azul superaron el 90%.

Mar del Plata se ubicó entre el 65% y 70%, con picos los fines de semana, mientras que Necochea superó el 75%. Monte Hermoso rondó el 70%, también con mejores registros en días pico.

Córdoba fue uno de los motores del turismo interno, con más de 2,4 millones de visitantes en enero, un 20% más que en igual período del año pasado.

Mendoza promedió un 60% de ocupación con 312.000 turistas, destacándose Malargüe, Potrerillos y Villas de San Rafael superó el 80%. San Juan cerró con un promedio del 62% y San Luis registró una ocupación del 69%.

Entre Ríos superó los 2 millones con una ocupación promedio del 66% y picos del 76% en Tierra de Palmares.

Misiones mantuvo un buen desempeño con Iguazú en el 82%. Santa Fe cerró enero con más de 200.000 turistas y una ocupación cercana al 60%.

Con millones de turistas movilizados y altos niveles de ocupación, enero dejó una señal de recuperación y dinamismo económico para el sector.