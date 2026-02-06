Dos detenidos con 5 kilos de marihuana y 180 gramos de cocaína

Dos hombres fueron detenidos, además del secuestro de 5 kilos de marihuana y 180 gramos de cocaína en allanamientos realizados en los barrios capitalinos de Campo Verde y Chijra. Luego de llevar adelante las tareas investigativas correspondientes, también se incautaron las sumas de 572 mil pesos y 200 dólares, pesos bolivianos, una tarjeta de crédito y tres teléfonos celulares, elementos que servirán para la continuidad de la investigación.

El operativo tuvo una primera instancia el pasado jueves cuando personal de la Dirección General de Narcotráfico observó a dos hombres en un auto estacionado en una calle del barrio Campo Verde. Ante las sospechas suscitadas, los agentes se acercaron a entrevistar a los sujetos. Los mismos no supieron justificar la presencia en el lugar.

Por esa razón, los uniformados procedieron a realizar una inspección que concluyó con resultado positivo. En la requisa encontraron envoltorios con marihuana y con pasta base y/o clorhidrato de cocaína, luego de la prueba química que confirmó de qué sustancias se trataba. También tenían en su poder dinero en moneda nacional y extranjera.

Así fue cómo se detuvo a los dos hombres e incautaron los estupefacientes para luego dar aviso a la Fiscalía Especializada en Narcomenudeo, que se encargó de gestionar las órdenes judiciales para el allanamiento de tres inmuebles particulares.

De esta manera, la Policía irrumpió en dos casas de Campo Verde y en una de Chijra con procedimientos que lograron el secuestro de más droga. Así se pudo secuestrar 5 kilos de marihuana y 180 gramos de pasta base y/o clorhidrato de cocaína. Los efectivos de la fuerza también encontraron las sumas de 572 mil pesos, 200 dólares y pesos bolivianos, además de una tarjeta de crédito y tres teléfonos celulares.

Una vez finalizados los procedimientos en los tres inmuebles, los dos detenidos y los elementos incautados fueron trasladados a la sede policial, mientras que las actuaciones quedaron a cargo de la Fiscalía de

Narcomenudeo del Ministerio Público de la Acusación (MPA), que continúa con la investigación judicial en curso.