Axl Rose cumple 64 años: el líder rebelde de Guns N’ Roses

Axl Rose, nacido como William Bruce Rose Jr. en 1962, es la voz y el rostro que definieron el sonido y la estética de Guns N’ Roses. Vocalista, compositor y figura central del grupo desde 1985, su trayectoria está atravesada por logros comerciales descomunales, conflictos internos y episodios personales que impactaron tanto en su carrera artística como en su vida privada.

Criado en Lafayette, Indiana, Rose atravesó una infancia signada por la violencia familiar. En ese contexto, la música apareció como refugio y salvación: participó en coros, aprendió piano y comenzó a tocar en bandas locales. A comienzos de los años 80 decidió mudarse a Los Ángeles, impulsado por la ambición de convertirse en una estrella y dejar atrás un pasado difícil.

Ya en California se integró rápidamente a la escena musical de Hollywood. Allí comenzó a gestar proyectos que derivaron en el encuentro con Slash, Duff McKagan e Izzy Stradlin. Esa combinación de talentos terminó de tomar forma en 1985 con la conformación definitiva de Guns N’ Roses, banda que ganó notoriedad en el Sunset Strip y pronto despertó el interés de la industria discográfica.

El lanzamiento de Appetite for Destruction en 1987 marcó un antes y un después. Con canciones como “Sweet Child O’ Mine” y “Welcome To The Jungle”, el grupo se convirtió en un fenómeno global. Sin embargo, el éxito estuvo acompañado de controversias: letras polémicas, peleas, detenciones y disturbios en recitales construyeron una imagen pública tan explosiva como su música.

Con Use Your Illusion I y II (1991), Guns N’ Roses amplió su alcance artístico y comercial, consolidando su presencia en las listas internacionales. Al mismo tiempo, crecieron las tensiones internas que derivaron en la salida de varios integrantes. Episodios como el motín en Riverport o el recordado incidente de Montreal quedaron grabados como símbolos de una etapa intensa y conflictiva.

Tras años de cambios, silencios y reconfiguraciones, Rose encabezó un extenso y complejo proceso creativo que culminó en Chinese Democracy (2008). Aunque el álbum tuvo una recepción dispar, le permitió sostener el control del proyecto y reinventar la banda con nuevas formaciones y colaboradores.

En la última década, Axl Rose protagonizó un regreso de alto impacto. La reunión parcial con Slash y Duff McKagan en la gira Not In This Lifetime… y las posteriores giras internacionales devolvieron a Guns N’ Roses al centro de la escena. Con nuevas presentaciones, colaboraciones y lanzamientos, el cantante continúa siendo una figura que despierta interés, discusiones y análisis sobre su legado y capacidad de reinvención dentro del rock.