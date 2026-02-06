Educación entregó equipamiento tecnológico a dependencias provinciales

La ministra de Educación, Daniela Teseira, junto al gobernador Carlos Sadir, encabezaron la entrega de nuevo equipamiento tecnológico a la Junta Provincial de Calificación Docente y a distintas dependencias del Complejo Ministerial.

Los recursos, adquiridos a través del programa PROMACE–CAF, están destinados a fortalecer la gestión administrativa, mejorar la atención a docentes y estudiantes y optimizar los procesos internos del sistema educativo provincial.

Durante el acto, Teseira señaló "Estamos muy contentos de haber recibido este equipamiento que se está distribuyendo en las regiones, y también en direcciones y otras dependencias del Complejo Ministerial".

Por su parte, el gobernador Sadir indicó que la incorporación de computadoras, impresoras y otros dispositivos forma parte del proceso de modernización del Estado, "Esto significa aportar herramientas imprescindibles para desburocratizar, despapelizar, agilizar trámites y hacerlos más transparentes", afirmó Sadir.

Según se informó, la incorporación de este equipamiento permitirá optimizar procesos administrativos, fortalecer la transparencia y mejorar la calidad de los servicios educativos, beneficiando a la comunidad educativa y a la ciudadanía en general.