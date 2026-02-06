Se negó a saludar a una compañera y lo despidieron

Un trabajador del área de sistemas fue despedido apenas dos días después de haber comenzado a trabajar en una empresa de los Países Bajos.

El motivo: negarse a estrechar la mano de una compañera durante una presentación laboral, un gesto que explicó como contrario a sus creencias religiosas.

El episodio derivó en una denuncia interna y, pocas horas después, en la rescisión del contrato.

Qué ocurrió durante la presentación

El joven, de 21 años, había iniciado su vínculo laboral el 1° de junio de 2025 como empleado de soporte técnico, en modalidad remota.

El 3 de junio, durante una instancia de presentación, se negó a saludar con un apretón de manos a una líder de equipo mujer.

Según explicó luego, su decisión no tuvo intención ofensiva y respondió exclusivamente a sus convicciones religiosas.

Incluso envió un correo electrónico a la empresa aclarando su postura.

A pesar de esa explicación, la compañía resolvió finalizar el contrato el mismo día. Argumentó que la actitud del empleado no se ajustaba a las expectativas del puesto ni a la cultura organizacional.

La decisión fue inmediata y no incluyó instancias previas de advertencia ni evaluación de desempeño.

El fallo judicial a favor del trabajador

El caso llegó al Tribunal, que falló a favor del joven. La Justicia consideró que el despido fue prematuro, desproporcionado y discriminatorio, y ordenó el pago de una indemnización de 34 mil euros.

Entre los argumentos centrales del fallo, se destacaron los siguientes puntos:

El trabajador llevaba apenas tres días en el puesto, por lo que no era posible evaluar su desempeño.

El empleo se realizaba de manera remota, y estrechar la mano no formaba parte de sus tareas laborales.

La negativa estuvo basada en convicciones religiosas y no tuvo carácter ofensivo.

La empresa actuó de manera inmediata, sin explorar alternativas o instancias de diálogo.

La resolución judicial subrayó la importancia de respetar las creencias religiosas en los ámbitos laborales y de actuar con proporcionalidad ante conflictos culturales o personales.

El tribunal también valoró que el trabajador haya comunicado su postura de forma clara y respetuosa, y remarcó que la diversidad de creencias no puede ser motivo de sanción automática.