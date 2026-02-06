Alerta naranja por fuertes tormentas para esta noche y mañana

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó las alertas por tormentas para este fin de semana en la provincia. Gran parte del territorio jujeño se encuentra bajo alerta amarilla, mientras que rige alerta naranja para sectores de Yungas, Valles y Quebrada.

Las zonas alcanzadas por el nivel naranja son: El Carmen, Ledesma, Palpalá, San Antonio, San Pedro, Santa Bárbara, Valle Grande, zona baja de Doctor Manuel Belgrano y zona baja de Tilcara. Según el organismo, se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente.

Para esta noche se prevén tormentas fuertes con probabilidad de precipitaciones entre el 40% y el 70%.

El sábado la temperatura máxima será de 25°C y la mínima de 19°C. Durante la jornada se anuncian tormentas fuertes con probabilidad de lluvias entre el 70% y el 100%, mientras que por la mañana las precipitaciones oscilarán entre el 40% y el 70%, manteniéndose inestable el resto del día con tormentas aisladas.

En tanto, el domingo se espera cielo mayormente nublado, con chaparrones y tormentas aisladas, aunque sin alertas vigentes hasta el momento, de acuerdo al SMN.