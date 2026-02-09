25°
9 de Febrero,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Partido Justicialista
Transporte
Paritaria docente
corrupción
hombre
La Renga en Jujuy
rescate
Magis TV
Turismo
La opinión
Partido Justicialista
Transporte
Paritaria docente
corrupción
hombre
La Renga en Jujuy
rescate
Magis TV
Turismo
La opinión

DÓLAR OFICIAL

$1440.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1430.00

3884873397
PUBLICIDAD
La Renga en Jujuy

La Renga vuelve a Jujuy en agosto

La banda de rock vuelve a elegir como destino nuestra provincia y llegan con su show de alto impacto sonoro y visual.

Lunes, 09 de febrero de 2026 18:49

Después de una década de espera, La Renga, una de las bandas más emblemáticas del rock argentino, volverá a tocar en San Salvador de Jujuy. El esperado regreso está previsto para el mes de agosto y ya genera una enorme expectativa entre los fanáticos jujeños y de todo el norte del país, que celebran la posibilidad de volver a vivir un show del trío de Mataderos en nuestra provincia.

En los últimos días, los rumores sobre la llegada de la banda comenzaron a tomar fuerza luego de que trascendiera que la producción de La Renga recorrió distintos puntos de Jujuy en busca del lugar ideal para montar el histórico "banquete". Estas versiones alimentaron la ilusión del público local, que desde hace años reclama una nueva presentación del grupo.

Finalmente, la información fue confirmada por ROCK SALTA, medio especializado que anunció oficialmente que La Renga se presentará en Jujuy durante agosto, despejando las dudas y confirmando lo que muchos ya daban por hecho. Aunque todavía no se conocen detalles oficiales por parte de la banda, la noticia tuvo una rápida repercusión en redes sociales.

De concretarse el show, esta será la tercera visita de La Renga a tierras jujeñas y marcará su regreso tras diez años sin presentaciones aquí. Ahora, la expectativa está puesta en la confirmación del lugar, la fecha exacta y el inicio de la venta de entradas, mientras el público se prepara para un reencuentro que promete ser histórico.

Fuente: https://rocksalta.com/

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD