La Renga vuelve a Jujuy en agosto

Después de una década de espera, La Renga, una de las bandas más emblemáticas del rock argentino, volverá a tocar en San Salvador de Jujuy. El esperado regreso está previsto para el mes de agosto y ya genera una enorme expectativa entre los fanáticos jujeños y de todo el norte del país, que celebran la posibilidad de volver a vivir un show del trío de Mataderos en nuestra provincia.

En los últimos días, los rumores sobre la llegada de la banda comenzaron a tomar fuerza luego de que trascendiera que la producción de La Renga recorrió distintos puntos de Jujuy en busca del lugar ideal para montar el histórico "banquete". Estas versiones alimentaron la ilusión del público local, que desde hace años reclama una nueva presentación del grupo.

Finalmente, la información fue confirmada por ROCK SALTA, medio especializado que anunció oficialmente que La Renga se presentará en Jujuy durante agosto, despejando las dudas y confirmando lo que muchos ya daban por hecho. Aunque todavía no se conocen detalles oficiales por parte de la banda, la noticia tuvo una rápida repercusión en redes sociales.

De concretarse el show, esta será la tercera visita de La Renga a tierras jujeñas y marcará su regreso tras diez años sin presentaciones aquí. Ahora, la expectativa está puesta en la confirmación del lugar, la fecha exacta y el inicio de la venta de entradas, mientras el público se prepara para un reencuentro que promete ser histórico.

