Policiales

Encontraron con vida a un hombre de 83 años tras un intenso operativo de búsqueda

El adulto mayor fue hallado a la vera de un arroyo cercano a la Finca El Chanchillo. Presentaba signos de deshidratación y recibió asistencia médica inmediata.

Lunes, 09 de febrero de 2026 14:05

Esta mañana, personal de la Unidad Especializada en Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas logró dar con el paradero de un hombre de 83 años que era intensamente buscado por sus familiares.


El hallazgo se produjo a orillas de un arroyo, en inmediaciones de la Finca El Chanchillo, tras un amplio operativo que contó con la participación de efectivos de la Unidad Regional 6, personal de Canes y Bomberos. Desde el inicio del procedimiento se desplegó un equipo multidisciplinario que trabajó de manera coordinada y constante, lo que permitió localizar al adulto mayor en buen estado general, aunque con signos de deshidratación.


De inmediato, el hombre recibió las primeras atenciones médicas para estabilizar su estado de salud y garantizar su bienestar.


Desde la fuerza destacaron el compromiso, la rápida intervención y el trabajo articulado entre las distintas áreas de la Policía de Jujuy, subrayando la importancia de la colaboración en este tipo de situaciones de emergencia.

Temas de la nota

