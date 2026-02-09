El Gobierno ofreció un 10% de aumento a los docentes jujeños y un bono por el día del trabajador

La primera parte de la reunión paritaria entre el Gobierno de Jujuy y los gremios docentes del nivel secundario y superior se desarrolló en San Salvador de Jujuy con un ofrecimiento salarial del 10%, que quedó sujeto a negociación, en un contexto marcado por la inflación y la necesidad de resguardar el equilibrio fiscal. El encuentro, que tuvo lugar hoy y continuará en los próximos días, fue analizado en profundidad por Federico Cardozo, ministro de Hacienda y Finanzas de la provincia, durante una entrevista brindada al streaming de El Tribuno de Jujuy, donde destacó la voluntad de diálogo y la responsabilidad financiera como ejes centrales del proceso.

Desde el Ejecutivo provincial, el balance inicial fue calificado como “prudente pero positivo”. Cardozo explicó que esta primera instancia permitió “plantear posiciones, escuchar demandas y poner sobre la mesa un ofrecimiento concreto”, remarcando que las paritarias “no son un trámite administrativo, sino una instancia de diálogo real”. En ese sentido, subrayó que el objetivo del Gobierno es sostener un canal de negociación abierto, en el que se contemplen tanto las necesidades de los trabajadores como las posibilidades reales del Estado provincial.

El ofrecimiento del 10% fue uno de los puntos que mayor repercusión generó entre los gremios docentes, que manifestaron su preocupación por el impacto de la inflación en el poder adquisitivo de los salarios. Al respecto, el ministro fue claro al señalar que la propuesta “surge de un análisis responsable de la situación financiera de la provincia” y que responde a la obligación del Gobierno de “garantizar el pago de salarios en tiempo y forma, sin comprometer la estabilidad económica”. No obstante, aclaró que se trata de un punto de partida y no de una definición cerrada: “No lo planteamos como un techo. La negociación continúa”.

Durante la entrevista, Cardozo reconoció que el reclamo de los docentes es legítimo y que el contexto económico nacional incide directamente en la discusión salarial. “Sabemos que el escenario inflacionario presiona sobre la economía cotidiana de los trabajadores. Por eso mismo hablamos de una negociación en curso”, expresó. En esa línea, insistió en que el Gobierno provincial mantiene una actitud de escucha activa frente a las demandas sindicales, con el objetivo de arribar a un acuerdo razonable.



En la mesa paritaria se evidenciaron diferencias entre los planteos de los gremios del nivel secundario y los del nivel superior. Según explicó el funcionario, en el nivel superior aparecen con mayor fuerza reclamos vinculados a la jerarquización docente y a situaciones específicas de cargos y horas cátedra, mientras que en el nivel secundario el eje principal está puesto en el salario básico y los adicionales. “Nuestro trabajo es ordenar esos planteos y buscar respuestas que contemplen esas particularidades”, sostuvo.

Más allá de la discusión salarial, la reunión también permitió abordar otros aspectos vinculados a la realidad del sistema educativo. Entre ellos, se mencionaron las condiciones laborales, la estabilidad, la carrera docente y la necesidad de previsibilidad. Cardozo señaló que estos temas “exceden lo estrictamente salarial”, pero forman parte de un reclamo integral que el Gobierno no desconoce y que será analizado de manera progresiva.

Consultado sobre la situación financiera de la provincia, el ministro aseguró que Jujuy mantiene un esquema ordenado, aunque condicionado por el contexto nacional. “Tenemos finanzas equilibradas y un control estricto del gasto. Eso nos permite sentarnos a una mesa paritaria con propuestas concretas”, afirmó, al tiempo que remarcó que la responsabilidad fiscal es un límite que no puede soslayarse en la negociación.

En cuanto a los próximos pasos, desde el Ejecutivo confirmaron que las reuniones continuarán en los próximos días, con el objetivo de avanzar en propuestas superadoras. Cardozo no descartó la posibilidad de analizar alternativas complementarias, como adicionales o sumas fijas, siempre que se encuadren dentro de las posibilidades presupuestarias. “Aspiramos a un consenso que sea justo para los docentes y sostenible para la provincia”, concluyó.

