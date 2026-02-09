28°
9 de Febrero,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Crisis en Cuba
Futbol
Pase libre
Avenida Alte Brown
El tiempo en Jujuy
Seguridad Vial
Kim Kardashian
Diego Spagnuolo
coimas en discapacidad
Crisis en Venezuela
Crisis en Cuba
Futbol
Pase libre
Avenida Alte Brown
El tiempo en Jujuy
Seguridad Vial
Kim Kardashian
Diego Spagnuolo
coimas en discapacidad
Crisis en Venezuela

DÓLAR OFICIAL

$1450.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1435.00

3884873397
PUBLICIDAD
Tendencia

Brenda Asnicar y Laura Esquivel preparan la vuelta de “Patito Feo"

Se trata de “Amigas del corazón World Tour”, una gira por varios países con canciones de la reconocida serie infantil.

Lunes, 09 de febrero de 2026 11:48

Las actrices Brenda Asnicar y Laura Esquivel encendieron las redes sociales con unos misteriosos videos de ellas caracterizadas como Antonela y Patito, los roles de Patito Feo que las catapultaron a la fama internacional, emocionando a los miles de fanáticos nostálgicos. 

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el pasado sábado las actrices archivaron todas las fotos de sus redes sociales y dejaron solo una publicada. Además, cambiaron sus fotos de perfil y su biografía, completando la frase “Quiero que cuentes conmigo… a donde vayas te sigo”, entre ambas.

El domingo, ambas compartieron un video de ambas en una llamada telefónica donde hablan de un futuro reencuentro, encendiendo las alarmas de sus fanáticos. 

Se trata de “Amigas del corazón World Tour”, una supuesta gira internacional donde ambas volverán a ponerse en la piel de Antonela y Patito para reinterpretar sus máximos hits.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD