Venezuela: tras estar unas horas liberado, fue detenido nuevamente Juan Pablo Guanipa

La Fiscalía de Venezuela revocó la excarcelación del dirigente opositor Juan Pablo Guanipa, quien había sido liberado unas doce horas antes, según indicó en un comunicado que difundió por las redes sociales.

En el escrito al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, la citada Fiscalía aseguró que solicitó ante un tribunal revocar "la medida cautelar (excarcelación) acordada al ciudadano Juan Pablo Guanipa" por, supuestamente, "haberse verificado el incumplimiento de las condiciones" impuestas por las autoridades judiciales.

Además, el Ministerio Público venezolano advirtió que "las medidas cautelares acordadas por los tribunales están condicionadas al cumplimiento estricto de las obligaciones impuestas" y subrayó que solicitó que Guanipa pase "a un régimen de detención domiciliaria".

Guanipa había sido excarcelado en la tarde del domingo junto a otro grupo de opositores cercanos a maría Corina Machado y encabezó junto a otros activistas políticos una caravana de motocicletas y automóviles que se dirigieron a varias cárceles para apoyar a los familiares de presos políticos y pedir su liberación.