Conocé los precios del transporte para el norte en carnaval

Desde este viernes por la mañana unidades especiales del transporte saldrán desde la terminal nueva con rumbo a pueblos del norte de la provincia.
Desde la administración de la nueva terminal aclararon que estos precios son de viajes especiales y no implican una suba en el boleto común de línea.
El valor del boleto de estos viajes especiales son los siguientes:
-
Humahuaca:$15.000
-
Tilcara: $11.000
-
Purmamarca (sobre RN 9): $10.000
-
Volcán y Tumbaya: $9.000
En cuanto al sistema, una vez que el colectivo complete su capacidad sadrá desde la terminal.