Conocé los precios del transporte para el norte en carnaval

Desde este viernes por la mañana unidades especiales del transporte saldrán desde la terminal nueva con rumbo a pueblos del norte de la provincia.

Desde la administración de la nueva terminal aclararon que estos precios son de viajes especiales y no implican una suba en el boleto común de línea.

El valor del boleto de estos viajes especiales son los siguientes:

Humahuaca:$15.000

Tilcara: $11.000

Purmamarca (sobre RN 9): $10.000

Volcán y Tumbaya: $9.000

En cuanto al sistema, una vez que el colectivo complete su capacidad sadrá desde la terminal.