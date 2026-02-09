29°
9 de Febrero,  Jujuy, Argentina
Informacion General

Conocé los precios del transporte para el norte en carnaval

Con motivo de las fiestas carnestolendas, unidades de coelctivos con viajes especiales saldrán desde la terminal nueva.

Lunes, 09 de febrero de 2026 12:36

Desde este viernes por la mañana unidades especiales del transporte saldrán desde la terminal nueva con rumbo a pueblos del norte de la provincia.

Desde la administración de la nueva terminal aclararon que estos precios son de viajes especiales y no implican una suba en el boleto común de línea.

El valor del boleto de estos viajes especiales son los siguientes:

  • Humahuaca:$15.000

  • Tilcara: $11.000

  • Purmamarca (sobre RN 9): $10.000

  • Volcán y Tumbaya: $9.000

En cuanto al sistema, una vez que el colectivo complete su capacidad sadrá desde la terminal.

