Brenda Asnicar y Laura Esquivel preparan la vuelta de “Patito Feo"

Las actrices Brenda Asnicar y Laura Esquivel encendieron las redes sociales con unos misteriosos videos de ellas caracterizadas como Antonela y Patito, los roles de Patito Feo que las catapultaron a la fama internacional, emocionando a los miles de fanáticos nostálgicos.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el pasado sábado las actrices archivaron todas las fotos de sus redes sociales y dejaron solo una publicada. Además, cambiaron sus fotos de perfil y su biografía, completando la frase “Quiero que cuentes conmigo… a donde vayas te sigo”, entre ambas.

El domingo, ambas compartieron un video de ambas en una llamada telefónica donde hablan de un futuro reencuentro, encendiendo las alarmas de sus fanáticos.

Se trata de “Amigas del corazón World Tour”, una supuesta gira internacional donde ambas volverán a ponerse en la piel de Antonela y Patito para reinterpretar sus máximos hits.