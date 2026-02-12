Apuñaló a un transeúnte, intentó escapar y fue detenido

Golpeó y apuñaló a un transeúnte, intentó fugarse y fue detenido. La víctima fue hospitalizada con una herida en su pierna.

De acuerdo a las fuentes consultadas por este matutino, el hecho tuvo lugar el pasado lunes alrededor de las 13.40 en cercanías del ascensor urbano, ubicado en inmediaciones de la exterminal de ómnibus de la capital jujeña.

Fue en esas circunstancias que el Centro de Monitoreo 911 alertó a las autoridades sobre una persona con una herida de arma blanca, por lo que una comisión de efectivos policiales se constituyó rápidamente.

En el lugar, un hombre de 35 años relató a los efectivos que caminaba por el sector, cuando fue interceptado por otro sujeto al que no conocía previamente, que lo golpeó sin mediar palabras y lo atacó con un arma blanca, para luego darse a la fuga por las escalinatas que dirigen al barrio Mariano Moreno.

Tras un breve recorrido, efectivos policiales aprehendieron al inculpado, de 34 años, y lo trasladaron a la Brigada de Investigaciones del barrio Coronel Arias, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

Mientras que personal del Same tuvo que trasladar a la víctima a la guardia del hospital "Pablo Soria", donde fue diagnosticada con herida cortante en miembro inferior izquierdo y quedó alojada en sala de Observaciones.

Finalmente las actuaciones complementarias quedaron a cargo de los efectivos de la Brigada de Investigaciones, por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.