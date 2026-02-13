Un motociclista perdió la vida en un choque con una camioneta

Un fatal siniestro vial se registró durante la madrugada de este viernes en la Ruta Provincial Nº 1, en cercanías a la localidad de Rodeíto, departamento de San Pedro de Jujuy, donde un motociclista perdió la vida tras colisionar contra una camioneta.

El hecho ocurrió alrededor de las 2.40, cuando los servicios de emergencia fueron alertados sobre un incidente en la Curva Villa Las Rosas. Según informaron fuentes oficiales, un motociclista habría impactado contra una camioneta y quedó tendido sobre la cinta asfáltica con una grave hemorragia en rostro y cabeza.

Personal del SAME acudió al lugar y asistió al herido, pero lamentablemente, cuando se disponían a trasladarlo a un centro de salud, el hombre falleció debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

La víctima fue identificada como R.S. vecino de Rodeíto, quien circulaba en una motocicleta Honda XR de 150 cc. en dirección de Lavayén a Rodeíto. El otro vehículo involucrado fue una camioneta Toyota Hilux blanca, conducida por una mujer que iba acompañada de otras tres mujeres y un hombre, quienes realizaban el trayecto entre Rodeíto y Santa Clara.

Intervino en el caso personal de la Seccional Nº 53, dependiente de la Unidad Regional Nº 2, bajo las directivas del ayudante fiscal del Ministerio Público de la Acusación, con el objetivo de esclarecer las circunstancias del siniestro.

Por disposición de la fiscalía, efectivos del cuartel de bomberos de la UR Nº 2 realizaron el levantamiento del cuerpo, que fue trasladado a la Morgue Judicial de San Pedro de Jujuy, donde se le practicará la correspondiente autopsia.