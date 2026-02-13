22°
13 de Febrero,  Jujuy, Argentina
Rodeíto

Un motociclista perdió la vida en un choque con una camioneta

El siniestro vial ocurrió en las cercanías de la localidad de Rodito. Pese a la rápida intervención de los servicios de emergencia, el conductor del rodado menor falleció en el lugar.

Viernes, 13 de febrero de 2026 11:59

En la madrugada de hoy, un fatal siniestro vial  tuvo lugar sobre la Ruta Provincial N° 1, a la altura de la localidad de Rodito. Por causas que aún son materia de investigación, una camioneta y una motocicleta colisionaron violentamente, dejando como saldo la muerte del conductor de menor porte, un hombre cuya identidad aún no fue revelada.

Fuentes oficiales confirmaron que, inmediatamente después del hecho, personal policial y equipos de salud acudieron al lugar con el objetivo de asistir a la víctima. A pesar de los esfuerzos realizados por los profesionales para reanimarlo, el motociclista habría fallecido en el acto debido a la gravedad de las heridas sufridas en el impacto.

En cuanto a las circunstancias del siniestro, los investigadores trabajan en el lugar para determinar la mecánica del choque. Los primeros indicios recabados indican que se habría tratado de un impacto directo entre ambos vehículos, aunque aún se intenta establecer cómo se produjo la colisión y quién circulaba por la zona en el momento del hecho.

Las autoridades continúan con las pericias correspondientes para esclarecer lo sucedido.

